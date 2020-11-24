Москва, , 13:03 — REGNUM Изменения в водительских удостоверениях и паспортах транспортного средства утверждены в России приказом министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Документ зарегистрирован в Минюсте 20 ноября и опубликован на официальном портале правовой информации.

В новых бланках для водительского удостоверения обновили заголовок документа. В верхней части на лицевой стороне к надписи «Водительское удостоверение» добавили «Permis de conduire» и «Driving licence» на французском и английском языках. Незначительные изменения внесены в бланки ПТС.

Также уточняется перечень сведений, которые нужно внести в форму ПТС, свидетельство о регистрации ТС и в образец водительского удостоверения. В свидетельстве о регистрации ТС должны быть указаны мощность двигателя и срок государственной регистрации для ТС, которые поставлены на учёт на ограниченный срок. В ПТС укажут количество пассажирских мест, технически допустимую максимальную массу, а также проверки, ранее проведенные органами внутренних дел.

Прежние бланки останутся в ходу до начала 2025 года.