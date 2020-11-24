Ханты-Мансийск, , 13:02 — REGNUM В Югре к 24 ноября обнаружено ещё 197 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С весны на территории региона выявили уже 33 063 заразившихся. Последние случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах. В тройку лидеров входят Сургут (34), Ханты-Мансийск (31) и Нижневартовск (22).

От COVID-19 скончались уже 374 человека. А выздоровели 27 968.