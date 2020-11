Сан-Матео, США, , 13:00 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Его опубликовали 23 ноября на YouTube-канале PlayStation.

Издатели посвятили новый трейлер проекта отзывам прессы. Под нарезку из геймплейных кадров Miles Morales они показали оценки авторитетных западных изданий и наиболее ёмкие цитаты из их рецензий.

Напомним, Marvel's Spider-Man: Miles Morales — это приключенческий экшен об одноимённом супергерое. Игра вышла на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 и получила множество положительных отзывов.

