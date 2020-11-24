Красноярск, , 13:04 — REGNUM Рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с дочернего предприятия компании «Норникель» «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) 148 млрд рублей ущерба из-за аварии на норильской ТЭЦ отложено до 4 декабря арбитражным судом Красноярского края. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что ранее 24 ноября суд закончил предварительные слушания и начал рассмотрению дела по существу. Последнее было перенесено по причине того, что были запрошены дополнительные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Арбитражном суде Красноярска проходит второе заседание по делу о разливе топлива в Норильске.