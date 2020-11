Ирвайн, США, , 12:56 — REGNUM В многопользовательскую арену Heroes of the Storm добавят Дробителя — известного противника из игры World of Warcraft. Об этом 23 ноября сообщалось на официальном YouTube-канале проекта.

Дробитель из клана Речной Лапы — рубака ближнего боя, умеющий создавать преграды для врагов и оставлять на игровой карте тайники с исцеляющими предметами. Сообщается, что герой уже доступен на тестовом сервере Heroes of the Storm, а на основном он появится 2 декабря 2020 года.

Напомним, в World of Warcraft Дробитель был одним из первых элитных противников, с которым могли встретиться игроки. Он получил большую популярность в сети за высокую сложность и запоминающийся дизайн.

