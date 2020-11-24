Среднеуральск, Свердловская область, 24 ноября 2020, 13:01 — REGNUM Свердловские спасатели эвакуировали жители Среднеуральска (Свердловская область), который едва не провалился под лёд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Гражданин рыбачил на озере Исетском, но через какое-то время под ним начал трескаться лёд. В районе трёх часов ночи (время местное) рыбак дозвонился спасателям. Те с помощью прожекторов и звуковых сигналов с берега установили местонахождение мужчины.
До спасателей к мужчине уже прибыли полицейские, которые вместе с рыбаков начали осторожно двигаться навстречу сотрудникам МЧС. Все вместе аккуратно дошли до берега.
«Состояние гражданина было удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждался», — уточнили в главке.
Спасатели напоминают: выход на лёд иногда опасен даже в лютые морозы. Ряд свердловских водохранилищ — Белоярское, Волчихинское, Рефтинское и Среднеуральское — особо опасны, так как в водоёмы сбрасывается горячая вода с местных ГЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области начали поиски двоих мужчин, провалившихся под лёд на озере Шемпат.
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