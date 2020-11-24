Махачкала, , 12:58 — REGNUM Девять человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 23 ноября. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 901, сообщил федеральный оперативный штаб.

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По данным на 11:00 24 ноября, в Дагестане зарегистрировано более 18,3 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Накануне в республике инфекцию выявили у 104 человек — это один из самых высоких суточных приростов в регионе с начала осени.

За прошедшие сутки в Дагестане выздоровели 118 пациентов с COVID-19. Всего в республике болезнь победили свыше 16,5 тыс. человек, или около 90% заразившихся. Число «активных» больных в регионе, по официальным данным, составляет 920.

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