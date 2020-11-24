Москва, , 12:52 — REGNUM Обсуждаемая в настоящее время тема, помимо короновируса и всего, что с ним связано, это изменения в транспортной сфере, в дорожной ситуации в России в целом. Поэтому предложения ГИБДД по снижению смертности на дорогах очень важны, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«В частности, обсуждаются методы, которые помогут снизить уровень смертности на дорогах. Предлагается разделять транспортные потоки ограждениями, создание новых пешеходных переходов, пешеходных зон, тротуаров и др.

Немалое количество пешеходов, находящихся в нетрезвом состоянии, являются субъектами ДТП. Предлагаемые меры, в частности создание тротуаров, послужат снижению уровня смертности данной категории граждан.

Необходимо уделить должное внимание данным вопросам и проработать все возможные варианты, из которых выбрать лучшие. Большая смертность прослеживается также вне населенных пунктов, особенно в ночное время.

Неосвещенные дороги, маленькие обочины, иногда отсутствие разметки затрудняют движение и создают угрозу передвижению пешеходов.

Большое количество дорожно-транспортных происшествий связано с перебегающими через дорогу животными. Летальные случаи особенно связаны со столкновением с лосями.

Эти ситуации ещё не проработаны, и не предложено вариантов решения. В таких случаях, как говорится, никто не застрахован, и надо проявлять все необходимые личностные качества водителя, в первую очередь внимательность, бдительность и быструю реакцию.

Если внедрять новые необходимые для безопасности водителей и пешеходов методы, то смертность на автодорогах должна значительно уменьшиться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников предложил меры по снижению уровня смертности на автодорогах в России.

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