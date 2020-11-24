Якутск, , 12:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин своим указом представил к государственным наградам четырёх жителей Якутии. Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») поздравил земляков с заслуженными званиями на своей официальной странице в Facebook.

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Врачу «Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД» Елене Пуляевой указом главы государства присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Главный медбрат «Якутской республиканской клинической больницы» Алквиад Иванов удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Директору «Театра юного зрителя» Матрене Павловой Путин присвоил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Председателю республиканской общественной организации «Творческий союз художников Республики Саха (Якутия)» Афанасию Романову присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации».

«Все награжденные, а некоторых из них знаю лично, высочайшие профессионалы, преданные своему любимому делу, патриоты Якутии и России. Самое главное, пользуются огромным авторитетом среди коллег и населения. Удачи, творческих успехов, здоровья и благополучия всем вам, дорогие земляки!» — написал Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин наградил членов экипажа вертолета Ми-24 ВКС России, который был сбит военными Азербайджана в воздушном пространстве Армении. Двое из трех военнослужащих награждены посмертно.