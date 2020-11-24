Москва, , 12:51 — REGNUM Россия приветствует достижения Китая в сфере освоения космоса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем, естественно, достижения в области освоения космического пространства нашего союзника — наших китайских товарищей», — сказал Песков.

По его словам, кооперация между двумя странами в сфере освоения космического пространства — «это одна из областей с наиболее широким потенциалом для взаимодействия» между Россией и Китаем.

Ранее Китай осуществил запуск аппарата «Чанъэ-5», который впервые в истории китайской космической отрасли доставит на землю образцы лунного грунта.