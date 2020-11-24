Пенза, , 12:50 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать программу реабилитации для переболевших COVID-19. Предложения проектный офис должен подготовить к 15 декабря.

«У некоторых людей, которые переболели коронавирусом и воспалением легких, остались последствия, которыми нужно заниматься. Нужно поправить здоровье людей после болезни. Нужно проработать региональную программу реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией, включающую комплекс процедур и мероприятий. В том числе — посмотреть возможность использования санаториев Пензенской области», — сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, глава региона распорядился организовать в министерстве здравоохранения горячую линию по обеспечению пациентов, лечащихся на дому, бесплатными лекарствами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пензенский губернатор сам перенёс короновирусную инфекцию. О заражении Ивана Белозерцева SARS-CoV-2 стало известно 4 ноября, о чём он сам сообщил через соцсети. С тех пор глава региона работал удалённо. А уже 18 ноября губернатор сообщил о своём выздоровлении и командировке в Москву 19 ноября.

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