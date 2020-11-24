Стокгольм, , 13:04 — REGNUM Улучшенные знания медиков о протекании COVID-19 в Швеции привели к тому, что сейчас в стране госпитализированные пациенты с коронавирусом имеют больший шанс выжить по сравнению с весной этого года, когда о самом вирусе медперсонал и ученые знали немного. Это подтверждают статистические данные, представленные Государственным управлением социальной защиты населения, с которыми ознакомились журналисты новостной службы SVT Nyheter.

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Согласно отчету ведомства, в марте текущего года в Швеции 20% всех пациентов с коронавирусом умерли в течение 14 дней после госпитализации. Однако в октябре данный показатель находится на уровне ниже 9%.

В частности, подчеркивается, что медики активнее применяют антикоагулянты, чтобы снизить риск образования тромбов и, как следствие, возникновение инсульта. Многие тяжелобольные пациенты с COVID-19 также получают глюкокортикоид дексаметазон, который снижает воспаление.

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