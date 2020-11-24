Абакан, , 12:47 — REGNUM В Хакасии назначили дату прощания с бывшим главой республики Виктором Зиминым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, церемония начнётся в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова в Абакане 25 ноября в 10 часов утра.

Напомним, Виктор Зимин возглавлял регион с 2009 по 2018 год. С марта 2019 года работал руководителем дирекции развития железных дорог Восточного полигона компании РЖД.

В августе 2020 года он был госпитализирован после того, как в ходе рабочей поездки на Дальний Восток у него выявили коронавирус. Скончался накануне, 23 ноября, после продолжительной болезни.

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