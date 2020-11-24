Оренбург, , 12:43 — REGNUM В Оренбургской области дистанционное обучение учеников с пятого по десятый класс продлили до 7 декабря, сообщает областной минобр.

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В ведомстве подчеркнули, что допускается очное обучение в школах, где в параллели обучается один класс. Для этого требуется решение оперштаба, принятое на основании представления главы муниципалитета с учетом эпидемиологической обстановки на территории.

Напомним, после затяжных осенних каникул школьников перевели на дистанционный формат обучения. Исключение составили только выпускники. С 23 ноября в школу вернулись ученики начального звена — с первого по четвертый класс.

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