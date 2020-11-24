Киев, 24 ноября 2020, 12:43 — REGNUM В Киеве полиция заблокировала территорию возле посольства США, сообщил 24 ноября ресурс dtp.kiev.ua.
На месте находится большое количество полицейских и спецтехники. Поводом стал митинг, который должен пройти у стен посольства.
По данным издания «Обозреватель», возле посольства США должен пройти митинг, организованный партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». В нём могут принять участие около 1,5 тыс. человек, а темой акции является влияние США на Украину.
Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году к власти пришли силы, которые отдали страну под внешнее управление.
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