Самара, , 12:44 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил местным властям определить формат новогодних мероприятий. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба правительства региона. Этот вопрос был рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии области.

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По словам Дмитрия Азарова, этот вопрос является зоной ответственности местной власти. Поэтому необходимо определиться с тем, как будет происходить встреча Нового года. Правоохранительным органам нужно начать подготовку к этим мероприятиям: поэтому все решения нужно принять заранее.

Он предположил, что эпидемиологическая ситуация не улучшится. В связи с этим неразумно и опасно приглашать людей на массовые гулянья в эти праздничные дни. Но это не значит, что не надо украшать населенные пункты и создавать праздничное настроение.

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