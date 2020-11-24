Белгород, , 12:44 — REGNUM Ограниченный режим работы развлекательных учреждений и общепита установлен в Белгородской области. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили 24 ноября в региональном оперативном штабе.

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С 1 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года подобные учреждения не могут работать с 23:00 до 06:00. Также продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет с 24 ноября по 14 декабря 2020 года.

Государственным органам и органам местного самоуправления поручено усилить дезинфекцию в местах общественного пользования и массового пребывания граждан.