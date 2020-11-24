Москва, , 13:00 — REGNUM На фоне вводимых из-за коронавируса ограничений в России дорожает загородная недвижимость. Соответствующий вывод доцента кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева размещён на официальном сайте вуза.

По оценке эксперта, в среднем по стране загородные объекты недвижимости подорожали на 7%, до 1,6 млн рублей. При этом в период с июля по сентябрь спрос на них оказался почти в полтора раза выше, чем годом ранее. Самой большой популярностью пользовались земельные участки и готовые загородные дома. Наряду с распространением коронавируса и ограничительными мерами рост спроса стимулировала также сельская ипотека.

«Сформировался еще один тренд — покупка загородной недвижимости через получение беззалоговых целевых кредитов (POS-кредиты) на покупку быстровозводимых домов. Итог: к середине этой осени объем заявок на 40% превысил показатель всего 2019 года», — отмечает Тимофеев.

При этом максимальный рост спроса на участки под индивидуальное жилищное строительство произошел в Московской — на 119% и Ленинградской — на 118% областях. Это обстоятельство привело к росту цен на земельные участки. Например, в Подмосковье их стоимость выросла на 6,4%.

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