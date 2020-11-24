Москва, , 12:26 — REGNUM Пришедший в европейскую часть России циклон «Сара» не представляет опасности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, важно понимать, что именами называют циклоны и тайфуны, которые несут потенциальную опасность. При этом названия даёт Всемирная метеорологическая организация.

Что касается «Сары», то нетропический циклон был назван коммерческой структурой в Германии. Присвоение имени этому циклону вызвало широкое обсуждение, сказал он в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что циклон «Сара», который принесет в столицу РФ сильный снегопад, обрушится в ближайшее время.

Отметим, 21 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе во всех регионах европейской части России ожидается температура воздуха около или выше нормы.

Читайте также: В Гидрометцентре пообещали температуру выше нормы в европейской части РФ