Воронеж, , 12:26 — REGNUM Новые низкопольные автобусы большой вместимости выйдут 1 декабря на три магистральных маршрута новой маршрутной сети — №№ 6, 9КА, 14В, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

При этом, обратили внимание в мэрии, в схемы движения маршрутов №№ 6 и 14В будут внесены изменения. Из трассы следования маршрута №6 «мкр. Озерки — мкр. Тенистый» (обл. тубдиспансер) будет исключен проезд по улицам Космонавтов, Пеше-Стрелецкой и Южно-Моравской. Движение в юго-западной части города будет направлено по улицам Матросова, Героев Сибиряков, проспекту Патриотов. Маршрут №14В «Больница №8 — мкр. Боровое (ул. Сельская)» будет продлен до микрорайона Боровое. Маршрут № 9КА будет следовать, как и прежде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронеж на условиях льготного лизинга по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» поступило 62 новых низкопольных автобусов ЛиАЗ большого класса. Также одобрена вторая заявка муниципалитета на приобретение 58 автобусов для муниципального предприятия.

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