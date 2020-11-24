Москва, , 12:25 — REGNUM В 2020 году в Москве увеличился средний возраст вступления в брак. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Кузьма Петров-Водкин. Весна в деревне2 (фрагмент). 1929

«В 2019 году больше всего невест вступили в брак в 24 года, а больше всего женихов — в 28. В этом году возраст вступления в брак большинства молодоженов — 25 и 29 лет соответственно», — говорится в информации.

При этом порядка 40% невест выходят замуж в возрасте от 23 до 29 лет. Около 40% женихов регистрируют отношения официально с 25 лет до 31 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГС назвали возраст москвичек, в котором они чаще всего впервые рожают ребёнка.