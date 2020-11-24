Пермь, , 12:23 — REGNUM В Пермском крае губернатор Дмитрий Махонин поручил сделать системной практику обучения чиновников, ответственных за реализацию мер по профилактике терроризма, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Нужно выстроить работу по обучению чиновников всех уровней. Надо создать удобную и понятную систему обучения госслужащих мерам профилактики терроризма и экстремизма. Это позволит обеспечить каждую территорию края грамотными специалистами, которые смогут свести к минимуму уровень возможной угрозы. От организации работы на местах, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, зависит безопасность жителей края», — сказал глава региона.

Весной спецкурсы по программе дополнительного профессионального образования в сфере противодействия терроризму прошли 53 сотрудника муниципальных образований. При этом, по словам министра территориальной безопасности Прикамья Виктора Батмазова, потребность в обучении, на март 2020 года, составляла 109 человек. Подготовку специалистов по программам антитеррористической направленности осуществляют четыре учреждения: Пермский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Учебно-методический центр по ГО и ЧС, Верхнекамский технический институт и Учебный центр дополнительного образования «Кадр-инфо».

Махонин поручил краевой антитеррористической комиссии сформировать список госслужащих для их обучения в 2021 году. Ответственным за организацию подготовки чиновников назначено министерство территориального развития.