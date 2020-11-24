Владимир, , 12:20 — REGNUM Во Владимирской области 24 ноября подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 440 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 9936 пациентов, в том числе 205 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 290 человек, новых летальных случаев не подтверждено за последние сутки.

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