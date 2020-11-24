Нальчик, , 12:19 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии продолжены поисковые работы по спасению жителя Краснодарского края, потерявшегося накануне, 23 ноября на склоне Эльбруса. Накануне поиск не дал результатов, с наступлением темного времени суток, он был приостановлен, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели обследовали склон вершины с высоты 3,5 тыс. метров до 4,8 тыс. метров. Вчера потерявшийся турист выходил с ними на связь, однако сориентировать на свое местонахождение специалистов поисково-спасательного отряда МЧС он не смог. Сохранилась ли с ним связь в настоящее время, неизвестно.

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