Ханты-Мансийск, , 12:19 — REGNUM В Югре из-за распространения коронавируса введут дополнительные ограничения. Об этом на заседании оперштаба региона 24 ноября заявила губернатор Наталья Комарова, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

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Соответствующее постановление будет подписано сегодня же. Новые ограничения предстоит установить с 1 декабря по 15 января. Среди них — запрет на проведение новогодних мероприятий в закрытых помещениях и на работу аниматоров.

Кроме того, строительные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, нарушающие покой и тишину граждан, будут ограничены по времени с 19:00 текущего до 14:00 следующего дня.