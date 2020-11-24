Джуба, , 12:26 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир впервые назначил женщину председателем руководящего совета главного университета страны. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на президентский указ.

Авут Дэн Ачуил, в настоящее время министр общего образования, возглавит совет Университета Бахр-Эль-Газаль.

Университет был основан в 1991 году, когда Южный Судан еще был регионом Судана. Страна обрела независимость в 2011 году.

Ачуил также была первой женщиной, занявшей пост министра иностранных дел Южного Судана.

Она покинула этот пост после назначения в феврале правительства единства, основной целью которого стало прекращение конфликта между соперничающими группировками в Южном Судане.