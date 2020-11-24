Махачкала, , 12:10 — REGNUM Подпольная типография по производству поддельных денег, работавшая около двух лет, обнаружена правоохранительными органами в Махачкале. Организатор криминальной группы объявлен в розыск, его брат задержан, пишет 24 ноября «Коммерсантъ»

Спецоперации по ликвидации канала по изготовлению и сбыту поддельных денег прошли почти в десятке субъектов. Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецназа одновременно провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае и Дагестане.

Именно в Махачкале на цокольном этаже одного из частных домов располагалась подпольная типография по производству поддельных денег. Там обнаружили несколько лазерных принтеров, трафареты и магнитные ленты, бумагу, а также лазерный гравировщик для нанесения перфорации на пачки уже отпечатанных купюр.

В коттедже сотрудникам полиции удалось задержать лишь 47-летнего Ахмеда Исаева — родного брата предполагаемого организатора криминальной группы 53-летнего Арсена Исаева. Последний, непосредственно занимавшийся изготовлением поддельных денег, незадолго до визита полицейских успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Ранее Исаев-старший уже был судим за фальшивомонетничество.

По данным правоохранителей, подпольная типография в Махачкале работала не менее двух лет и производила ежемесячно около 25 млн рублей. Таким образом, в общей сложности члены преступной группы за это время могли напечатать и запустить в оборот более 500 млн фальшивых рублей.