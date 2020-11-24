Москва, , 12:06 — REGNUM На сегодняшний день учителя в школах занимаются деятельностью, выходящей за рамки их стандартных должностных обязанностей, и в этой связи необходима система, учитывающая такую дополнительную деятельность. Об этом в ходе в ходе международной конференции по вопросам нормирования труда в государствах — участниках СНГ «Организация и нормирование труда 2020: рекомендации, практический опыт» заявила заместитель директора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров — начальник отдела методологии оплаты труда Минпросвещения РФ Марина Данилова.

«К преподавателям предъявляются требования, которые не могут ограничиваться простым ведением уроков, диапазон деятельности очень широкий. Эта вся деятельность осуществляется теми же учителями системно, на постоянной основе, и определение каких-то нормативов по остаточному принципу, исходя из отдельной нагрузки на учебные предметы, не может рассматриваться, как обоснованное, то есть необходимо создание системы, которая поможет учитывать не только педагогическую или учебную преподавательскую работу, но и другие основные функции педработников», — сказала Данилова.

По её мнению, это может способствовать синхронизации системы оплаты труда и требований профстандартов по отдельным должностям, и, помимо этого, избавиться от жесткой привязки оплаты труда только к учебной работе.