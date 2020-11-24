Казань, , 12:09 — REGNUM В Татарии по информации на 24 ноября заражены коронавирусом 9 848 человек, за сутки заболели ещё 75 жителей. Минувшим днем заразились 73 человека. Всего выздоровели 8 598 пациентов, за сутки — 71 человек. Летальных исходов на территории республики подтверждено 132 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары госпитализировали девять пациентов, 66 — лечатся на дому. Снова наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 31 человек, 13 — в возрасте от 60 до 70 лет, еще 14 — от 50 до 60 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 53 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии зарегистрирована смерть еще одного пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией. 58-летняя женщина была госпитализирована в больницу с коронавирусной инфекцией.

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