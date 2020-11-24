Москва, , 12:07 — REGNUM Вероятнее всего, коронавирусная инфекция будет возвращаться каждый год, наиболее активной становясь в холодное время года. Такое мнение 24 ноября высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

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По словам главы Роспотребнадзора, сезонность нового коронавиусра становится все более ярко выраженной, когда в холодный период в Северном полушарии он был более распространен в Европе, а в холодный период в Южном полушарии — распространен там.

«Это говорит о том, что он (SARS-CoV-2 — ред.) будет, скорее всего, приходить каждый год, будет активничать в холодный период года», — сказала Попова.

Также она отметила, что в ситуации с распространением коронавируса в РФ есть «элементы стабилизации», однако ослаблять связанные с борьбой с ним усилия, как считает глава Роспотребнадзора, нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время свыше 117 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущено в гражданский оборот.