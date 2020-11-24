Мурманск, , 12:00 — REGNUM В Мурманской области за сутки умерли восемь пациентов с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции с начала пандемии выросло до 445.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за сутки в регионе выявили 285 новых случаев COVID-19. Лидер по суточному приросту — областной центр, там инфекцию подтвердили у 131 человека.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 3558 человек.