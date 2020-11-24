Астрахань, , 11:58 — REGNUM В Астраханской области 24 ноября подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 12 тыс. 952 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 856 человек.

Выздоровели 9014 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 237 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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