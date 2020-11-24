Волгоград, , 11:59 — REGNUM Очередной «рекорд» по выявленным случаям заражения коронавирусом зафиксирован в Волгоградской области 24 ноября — 233, что на четыре случая больше предыдущих суток. Выздоровели ещё 448 человек, скончались четыре пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией достигло 25 тыс. 717. Выписаны после выздоровления 24 тыс. 603 человека. В стационарах находятся 5649 взрослых и 44 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 830 пациентов.

Зарегистрировано четыре летальных исхода. Таким образом, всего в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 284 человека.