Самара, , 11:59 — REGNUM Такси могут задействовать для помощи врачам с Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба областного правительства. Этот вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

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По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в регионе было увеличено количество диспетчеров скорой помощи с восьми до 13. В результате был расширен охват звонков.

Он также отметил, что мобильные бригады помогают отрабатывать вызовы: для них муниципальные образования выделили 131 машину. При этом для Самары нужно еще 70 машин, в том числе и для мобильного отделения по доставке лекарств амбулаторным пациентам.

Сообщается, что для помощи врачам могут задействовать и мощности фирм такси.

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