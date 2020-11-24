Липецк, , 11:56 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрированы три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 24 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Скончались три жителя Липецка: мужчины 1961 и 1956 года рождения и женщина 1987 года рождения.

Всего в регионе было зарегистрировано 96 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 8330 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 116 новых носителей коронавируса