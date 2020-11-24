Челябинск, , 11:55 — REGNUM В Челябинской области к 24 ноября умерли ещё девять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них пятеро скончались от COVID-19. Это мужчина 75 лет, а также 58-летняя, 64-летняя, 78-летняя и 80-летняя женщины. Ещё трое мужчин 62, 64 и 65 лет и 81-летняя женщина скончались от других заболеваний.

С начала пандемии от ковида в регионе умерли 264 пациента. Ещё 553 скончались от других заболеваний.