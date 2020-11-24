Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 ноября, зафиксирован летальный исход у 14 пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. В десяти случаях причиной смерти назван COVID-19, в четырех — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии в регионе зарегистрирована 551 смерть от COVID-19. Еще 331 человек, у которого выявлен коронавирус, скончался от сопутствующих заболеваний.

С конца марта в Прикамье выявлено 18 890 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в COVID-центрах лечатся 2 088 человек, из них 125 подключены к аппаратам ИВЛ.

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