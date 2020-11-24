Нур-Султан, , 11:47 — REGNUM Управление народного образования Ташкента возглавил директор частной школы Artel Technical School Козимжон Хасанов, сообщили 24 ноября в Телеграм-канале хокимията (администрации) столицы Казахстана.

Хасанов назначен на должность главного управления народного образования — советником хокима (главы) Ташкента по вопросам образования и воспитания.

Отметим, в 1997 году Козимжон Хасанов окончил Узбекский государственный университет мировых языков. В 2000 году — Ташкентский государственный технический университет, в 2004 году — Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства.