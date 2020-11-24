Барнаул, , 11:45 — REGNUM По итогам недели (18−24 ноября 2020 года) общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло отметку в 22 000 человек. На 24 ноября в регионе здоровы 22 015 (89%) из 24 774 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Такие данные сегодня, 24 ноября, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Общее число алтайских пациентов, которые справились с COVID-19 по итогам прошедшей недели увеличилось на 1 654 человека, а коэффициент увеличился на один пункт и составил 89%. Таким образом, в крае впервые за месяц увеличилась доля пациентов, победивших коронавирус.

Также отмечается, что Алтайский край делит с Иркутской областью второе место среди регионов Сибири с самой высокой долей выздоровевших и занимает 12 строчку российского рейтинга.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 ноября общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 30 713 человек (+270 за последние сутки). Госпитализированы 4134 пациента (— 83 за последние сутки). Выздоровели 26 635 пациентов (+686 за сутки).

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В Алтайском крае зарегистрировано уже 24 774 носителей коронавируса (+228 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7167 человек, +50 за сутки) и ОРВИ (11 274 человек, +153 за сутки).

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