Ульяновск, , 11:44 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило число выявленных случаев заражения, составив соответственно 275 и 242. Новых летальных исходов нет. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 24 ноября, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 26 108 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 242.

Переболели COVID-19 в регионе 21 325 человек, в том числе за последние сутки победили коронавирус 275 пациентов. В настоящее время в области насчитывается 4468 активно больных COVID-19.

Новых смертельных случаев нет. Всего в Ульяновской области умерли 315 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что 23 ноября в Ульяновской области началась неделя нацпроекта «Демография», которая продлится по 29 ноября. В частности, запланирован прямой эфир рубрики «Спросите доктора», посвященный профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также возможных осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией, Единое родительское собрание в режиме онлайн, круглый стол по обсуждению вопросов снижения алкоголизации населения.