Пермь, , 11:43 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 ноября, выявлено 296 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Показатель второй день держится на одном уровне. Напомним, ранее регион ежедневно демонстрировал рост суточного показателя выявляемых заражений.

В больнице лечение получают 144 человека, под меднаблюдением в амбулаторных условиях находятся 152 человека. Среди выявленных за сутки носителей SARS-CoV-2 пять детей и 291 взрослый: 120 мужчин, 171 женщина.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,6%, коэффициент распространения — 1,1 (на 23 ноября — 1,15).

С конца марта в Прикамье зарегистрировано 18 890 носителей коронавируса. От COVID-19 умер 551 человек. Оправились от болезни 12 899 пациентов, в том числе 235 — за последние сутки.

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