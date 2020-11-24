Томск, , 11:43 — REGNUM В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 17 255. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлено 198 новых носителей.

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«Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 53-х человек, у 112-ти признаки ОРВИ, у 33-х пневмония», — отметили в правительстве.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 217 пациентов, а всего к настоящему времени от COVID-19 излечились 11 934 человек. Зарегистрировано также три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего умершие входили в группу риска из-за наличия сопутствующих заболеваний и по возрасту. В анамнезе пациентов присутствовали онкологическое заболевание.

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