Орел, , 11:42 — REGNUM Дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19 разворачивают в Орловской области. Об этом 23 ноября на заседании регионального оперативного штаба доложил губернатору глава департамента здравоохранения области Иван Залогин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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По информации, представленной на оперштабе, неделей ранее в регионе развернули 100 дополнительных коек: 70 на базе Кромской ЦРБ и 30 на базе городской больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко.

В настоящее время ведётся работа по перепрофилированию хирургического корпуса больницы им. Н. А. Семашко для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией — до конца ноября здесь будет создано около 200 специализированных коек. В планах также создание дополнительных коек на базе Кромской ЦРБ и других лечебных учреждений региона.

На 23 ноября в Орловской области действуют 1472 койки для лечения больных с коронавирусом, из них занято 1348, 124 свободны.

Как напоминает корреспондент ИА REGNUM, 24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на координационном совете уполномоченных по правам человека в РФ назвала Орловскую область в числе регионов с максимальной загруженностью коечного фонда — она составляет, по ее данным, более 97%.