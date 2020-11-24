Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Запись детей в первые классы екатеринбургских школ начнётся в апреле 2021 года. Об этом заявила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова на брифинге.

Заявления будут принимать по электронной почте.

С 1 апреля по 30 июня будут записывать льготников и детей по прописке, с 6 июля по 5 сентября — всех остальных. Точные сроки и регламент обещают подготовить не позднее середины марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые годы электронная система записи нередко давала сбои. Сейчас же нагрузки резко увеличатся из-за дистанционного метода подачи заявления.

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