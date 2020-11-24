Самара, , 11:47 — REGNUM Более 3300 человек получили лекарства для лечения COVID-19 на дому в Самарской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на оперативном совещании в областном правительстве.

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По его словам, в регионе наблюдается рост числа амбулаторных пациентов, при этом количество пациентов в стационарах остается прежним. В настоящее время занято 5598 коек, а 1049 коек — свободны (18,2% от развернутого числа коек). При этом около 360 инфекционных коек готовы к развертыванию и будут введены, если процент свободных мест снизится ниже 12%.

Бенян отметил, что в санаторно-курортных учреждениях сейчас развернуты 485 коек: более половина из них занята. При этом бесплатные лекарства от COVID-19 получили свыше 3300 амбулаторных пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 ноября в регионе за сутки было выявлено 234 случая заражения коронавирусом,

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