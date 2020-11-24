Ставрополь, , 11:49 — REGNUM Бывший начальник отдела ГИБДД по Новоселицкому району Ставропольского края заподозрен в получении взятки от автовладельца. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в сентябре 2020 года начальник райотдела ГИБДД получил взятку в размере 20 тыс. рублей от владельца грузовой машины, которая была задержана за нарушение правил перевозки опасных грузов — дизельного топлива. За эти деньги подозреваемый поручил подчиненным выдать автомобиль со специализированной стоянки.

В МВД сообщили ИА REGNUM, что факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого Главка совместно с коллегами из регионального УФСБ России. По результатам служебной проверки начальник Госавтоинспекции Новоселицкого района уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении начальника управления по вопросам миграции краевого главка МВД. По версии следствия, он не стал пресекать нарушение порядка заключения трудового договора с иностранцем в одной из частных организаций и тем самым позволил ее руководителю избежать ответственности.