Конакри, , 11:44 — REGNUM Правительство Гвинеи ввело запрет на все уличные протесты, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ВВС Africa.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Оппозиционный политик, проигравший в прошлом месяце президентские выборы, Селлу Далейн Диалло, призвал к массовым протестам в эту среду, 25 ноября.

Его судебные иски об отмене результатов голосования были отклонены.

Гвинея переживает период политической нестабильности с тех пор, как 82-летний президент Альфа Конде внес поправки в конституцию, чтобы баллотироваться на третий срок.

За последние месяцы в результате вспышек политически мотивированного насилия были убиты десятки человек.