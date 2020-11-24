* запрещённая в России организация

Москва, , 11:41 — REGNUM Уголовное дело по факту возобновления деятельности управленческого центра религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возбуждено сотрудниками Следственного комитета РФ. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.1 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что основанием для возбуждения данного дела стали материалы об организации в Москве деятельности управленческого центра «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России и его структурных подразделений, которые признаны решением Верховного суда РФ экстремистскими организациями.

Кроме того, указывается, что, по версии следователей, в период с июня 2019 года по данный момент группа лиц, несмотря на то, что им было известно о вышеуказанном решении Верховного суда, организовала на территории северо-востока Москвы работу местного религиозного подразделения «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где изучали соответствующую религиозную литературу и сведения.

При этом участники подразделения склоняли и вербовали новых участников из числа жителей Москвы и других субъектов РФ для участия в запрещённом религиозном движении.

«Следователями столичного Главного управления совместно с МВД России, ФСБ России, при поддержке Росгвардии в городе Москве и более чем в 20 субъектах страны проводятся обыски», — также добавляется в сообщении.

В тоже время отмечается, что ряд организаторов и участников данного запрещенного религиозного движения установлен и задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что задержаны ещё четверо подозреваемых по уголовному делу о создании на территории исправительной колонии №2 в Калмыкии террористического сообщества.