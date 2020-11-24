Тбилиси, , 11:27 — REGNUM В Грузии нет необходимости разворачивать для лечения пациентов с COVID-19 полевые госпитали. Об этом сказала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании «Имеди».

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Обращение с призывом к властям привлечь в Грузии военных медиков к лечению пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» 23 ноября опубликовала неправительственная организация «Ассоциация клиник Грузии».

«Вопрос открытия полевых госпиталей в Грузии не рассматривается, так как есть примеры во многих странах, где такие больницы-палатки мобилизованы и по сей день, и хотя считается, что в этих странах прошел пик второй волны, они не оказали там услуги ни одному пациенту», — отметила Тикарадзе.

Она добавила, что пока у системы здравоохранения Грузии хватает ресурсов, чтобы пациенты лечились от COVID-19 в «комфортных условиях».

Стоит отметить, что согласно недавно опубликованному рейтингу по количеству случаев заражения на 100 тыс. жителей Грузия по итогам прошлой недели заняла первое место.

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