Москва, 24 ноября 2020, 11:20 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, президент России Владимир Путин неаправил приветственную телеграмму участникам XXV международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что кинофестиваль выполняет высокую просветительскую, миссию, поднимает духовно-нравственные проблемы.
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«Фестиваль внесёт значимый вклад в развитие российского искусства и в укрепление международного сотрудничества», — выразил уверенность Путин и пожелал участника плодотворного общения.
Как сообщало ИА REGNUM, XXV международный кинофестиваль «Радонеж» состоится 24−27 ноября в Москве в Доме кино и в формате онлайн-трансляции на сайте МКФ.
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